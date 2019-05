Alterações aplicam-se nos casos de bebés prematuros, filhos portadores de deficiência, doença crónica ou oncológica, ou com doença prolongada em estado terminal.

O Parlamento vai aprovar mudanças nas licenças de paternidade, quanto a pais de crianças prematuras, portadoras de deficiência, com doença crónica ou oncológica. A proposta do PCP reuniu concordância de todos os partidos, segundo o Diário de Notícias, e para que os trabalhadores usufruam terão que informar o empregador com um atestado médico. O documento deve ser apresentado com a antecedência de dez dias e incluir a duração previsível da licença.

Quanto aos bebés prematuros, os pais podem prolongar a licença de parto se as crianças nascerem até às 33 semanas. Se ficarem internadas, acresce à licença todo o período de internamento, sem limite. Se saírem do hospital, os pais ganham mais 30 dias.

Caso o recém-nascido tenha que ser internado, seja em partos de termo ou com mais de 33 semanas de gravidez, os pais ficam também com mais 30 dias de licença.

Nos casos de pais de filhos portadores de deficiência, doença crónica ou oncológica, podem beneficiar de uma licença até seis meses e que pode ser alargada até quatro anos. Pode ser pedido um prolongamento até aos seis anos.

Quanto a pais de crianças com doença prolongada em estado terminal, a licença não tem limite.

As grávidas também serão abrangidas pelas mudanças. Caso trabalhem à noite ou em condições de risco, terão a baixa paga a 100%. Antes, a baixa médica era paga a 65%.

As grávidas que habitem nas regiões autónomas terão uma licença extra caso tenham que deslocar-se para um hospital fora de Açores e Madeira para realizar o parto.

Os pais verão ainda a sua licença paternal obrigatória aumentar de 15 para 20 dias úteis, o que representa um aumento na obrigatória mas uma diminuição da licença facultativa.

Segundo o Diário de Notícias, os pais são ainda obrigados a comunicar em cinco dias a denúncia do contrato de trabalho no período experimental, caso se aplique a uma funcionária grávida, puérpera ou a amamentar, ou um funcionário no gozo de licença parental.