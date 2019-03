A indemnização resulta de cálculos que incluem a alimentação, o fradamento e todos os custos feitos com a formação dos militares, incluindo água e eletricidade. Estas somas podem resultar em montantes muito elevados. O valor pode ainda variar dependendo do ramo a que pertencia o que cessa o contrato, segundo o JN. Os cursos em que as indemnizações são mais elevadas são nos mergulhadores da Marinha e nos pilotos da Força Aérea.



Para as associações profissionais, as deserções registadas prendem-ser com a baixa "atratividade" das Forças Armadas. "Não há atratividade: salários baixos, enormes obrigações e restrições a direitos de cidadania. Esses jovens arrependem-se rapidamente", segundo Mário Ramos da Associação de Sargentos, citado pelo JN.

Nos últimos cinco anos foram condenadas 70 pessoas por abandonarem as Forças Armadas antes do fim do contrato, numa média de 15 desertores condenados por ano. Os condenados podem cumprir uma pena de prisão efectiva, além de terem de indemnizar o Estado pelo fim do vínculo.Os valores das indemnizações podem ir dos 3.000 aos 30 mil euros, segundo o Jornal de Notícias. Este valor é sempre pago por aqueles que abandonam as Forças Armadas antes do término do contrato, quer por aqueles que cessam ou os que desertam mesmo.