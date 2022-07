Temperaturas sobem a partir de quarta-feira e podem atingir os 40ºC

As temperaturas no continente vão começar a subir no continente a partir de quarta-feira, podendo atigir os 40 graus na quinta-feira em algumas regiões, levando a um aumento significativo do perigo de incêndio rural.







Miguel Veterano/Correio da Manhã

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Para esta terça-feira e amanhã [quarta-feira] as temperaturas máximas vão estar entre os 25 e os 35 graus, mais elevadas no interior, e as mínimas entre os 15 e os 20 graus, mas a partir de quinta-feira temos uma situação diferente com um aumento da temperatura para valores entre os 35 e os 40, podendo ser superiores em alguns locais principalmente no Vale do Tejo, interior do Alentejo, Algarve e sotavento algarvio", adiantou o meteorologista Bruno Café, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em declarações à Lusa."Além das máximas, vamos ter igualmente uma subida das mínimas associadas a noites tropicais, ou seja acima dos 20 graus em alguns locais como o Algarve, terras altas e Vale do Tejo", disse.