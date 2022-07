Há menos chuva no continente, o que provoca o clima mais árido em 1.200 anos. Alterações climáticas estão na origem do aumento deste fenómeno.

Expansão do anticiclone dos Açores piora seca em Portugal e Espanha

A Península Ibérica está a registar o clima mais árido dos últimos 1.200 anos, de acordo com um novo estudo. A seca que se faz sentir em Portugal e Espanha tem um efeito negativo tanto na produção alimentar como no turismo e o estudo revela que a expansão do anti-ciclone dos Açores, devido às alterações climáticas, é o principal motivo da seca.