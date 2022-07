No serviço de cirurgia cardiotorácica do Hospital do Porto há registo de vários doentes que contraíram uma infeção hospitalar. São João não avança se há cirurgias a ser canceladas.

Bactéria hospitalar detetada no serviço de cardiologia no Hospital de São João

No Hospital de São João (CHSJ), no Porto, há vários pacientes infetados com uma bactéria hospitalar. À SÁBADO a unidade de saúde central não avançou o número de pacientes contaminados, esclarecendo apenas que "existem alguns doentes colonizados com EPC no Serviço de Cirurgia Cardiotorácica".