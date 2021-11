Tem filhos menores? Saiba se pode ficar em teletrabalho

O Parlamento vai votar a alteração da lei que estende o direito ao teletrabalho para os pais com filhos até aos 8 anos de idade na próxima sexta-feira, dia 5.

Quem tem filhos ou dependentes com oito ou menos anos poderá muito em breve pedir para ficar em teletrabalho. O regime foi aprovado por unanimidade pelos deputados do grupo de trabalho da Comissão do Trabalho e Segurança Social ontem à noite. E deverá ser votado em plenário da Assembleia da República na próxima sexta, dia 5.

Mas antes de marcar reunião com o seu chefe, saiba quais são os requisitos para puder usufruir deste direito laboral.

Decisão unilateral