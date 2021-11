Susana Coroado diz que a não divulgação do documento na íntegra ou em parte leva a uma desconfiança sobre o Estado e não permite um controlo sobre os gastos do evento.

Contrato da Web Summit: "Quem é que manda? São as autoridades soberanas ou as empresas?"

É mais um exemplo de "perda de confiança no Estado". É assim que Susana Coroado define a não divulgação do contrato assinado entre a Câmara de Lisboa e a Web Summit ou o Ministério da Economia com a mesma organização.



A SÁBADO voltou a pedir, agora com o novo executivo de Carlos Moedas, o contrato à Câmara de Lisboa e a ouvir que este tem cláusulas confidenciais e, que portanto, não é divulgado.



É que os governantes e responsáveis camarários têm-nos vendido o evento, que termina nesta quinta-feira, 4, como uma "galinha dos ovos de ouro". E, depois, enuncia a presidente da Transparência e Integridade, "não temos acesso a isto e sentimos que há uma marosca – que até pode não haver". Mas o sentimento fica lá.