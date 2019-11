Telhado de casa desabou no Porto devido ao mau tempo

A chuva intensa e o vento forte que hoje se fazem sentir no Grande Porto provocou o desabamento do telhado de uma casa, localizada na Rua do Freixo, no Porto, disse fonte dos Bombeiros Sapadores.

No local, fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto apontou à agência Lusa que "o telhado de uma casa devoluta caiu sobre uma oficina localizada ao lado, na qual estava um casal de idosos que ficou preso, mas não ferido".

"O casal foi assistido pelo INEM no local e não teve de ser transportado ao hospital", indicou a mesma fonte.

A oficina pertence à Congregação Cristã de Portugal, local onde há muitos anos se constroem as peças para a Igreja.

O incidente ocorreu cerca das 12:40, permanecendo ainda no local três viaturas e 12 homens dos Sapadores do Porto.

Contactada pela Lusa, Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto (CDOS) disse que o mau tempo tem provocado, sobretudo, a queda de árvores.