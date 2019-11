"Faltam três mil médicos no SNS"

Os médicos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) fazem por ano seis milhões de horas extraordinárias. "Se trabalham cerca de 47 semanas por ano, a 40 horas por semana, isso dá cerca de duas mil horas por ano. Ou seja, só para colmatar as horas extras seriam precisos mais 3 mil médicos", diz à SÁBADO Jorge Roque da Cunha, coordenador-geral do Sindicato Independente dos Médicos.





Tendo em conta que se gastam 100 milhões de euros em médicos prestadores de serviço, os chamados tarefeiros – a quem o SNS recorre para suprir necessidades por falta de profissionais –, então é fácil perceber que o Ministério da Saúde poderia colmatar as carências de recursos humanos nesta área.Um dos principais problemas, alerta o sindicalista, tem a vem com a política de cativações. "Estamos longe de repor os profissionais de saúde que vão saindo, quer em termos de administrativos e de enfermeiros, e também de médicos", denuncia.À semelhança do que aconteceu no ano passado, e em 2016, o Ministério da Saúde limitou a liberdade de contratação dos hospitais e centros de saúde – "que só deve acontecer em situações excecionais e aprovadas pela tutela", pode ler-se no despacho assinado pelo novo secretário de Estado da Saúde, António Sales.Só tendo em conta os assistentes graduados seniores, que estão no topo da carreira – só um em cada 10 chega a esse ponto, são os médicos mais experientes e aqueles que "podem diminuir os gastos no SNS", diz Roque da Cunha –, nos últimos 10 anos formaram-se 1900, cerca de 1600 saíram (reformaram-se ou foram para o privado) e só 300 foram repostos.Mais, e para agravar esta carência: dentro de três anos estima-se que se vão reformar mais 1600 médicos de Medicina Geral e Familiar e mais 1300 médicos hospitalares.Na verdade, há médicos suficientes a serem formados mas as condições no público não são atrativas para os manterem no SNS. No último concurso de contratação de médicos recém-especialistas, um terço das vagas ficaram vazias. "São profissionais que vão para o privado e que ali fazem um quinto das horas extraordinárias que fariam no setor público e vão passar o fim de semana em família", diz Jorge Roque da Cunha.Além dos médicos também há uma carência grave de funcionários administrativos, que alimenta as listas de espera. "Os conselhos de administração dos hospitais têm de ter autonomia para contratar ou substituir uma pessoa que adoece, uma grávida de risco ou outra situação de exceção", alerta o profissional.Alexandre Valentim Lourenço, do Conselho Regional Sul da Ordem dos Médicos, diz hoje ao Correio da Manhã que a tutela "demora nove meses a dar autorização para contratar, impedindo os serviços de dar resposta"."Há aqui uma total incapacidade para lidar com um problema", considera o sindicalista Jorge Roque da Cunha. O também médico acredita que é preciso criar incentivos para os profissionais quererem ficar, o que significa investir na inovação dos serviços mas também pagar devidamente aos profissionais."À semelhança do que foi feito na Caixa Geral de Depósitos [como sociedade anónima tem autonomia para definir a sua política salarial e carreiras], para haver uma concorrência leal para com o resto da banca, também devia existir uma situação semelhante para os médicos ficarem no SNS", compara.Relativamente aos números divulgados pelo Ministério da Saúde – de que o SNS tem mais 3150 médicos e 5606 enfermeiros do que em 2015 –, o sindicalista diz que os números "não batem certo" e que, neste momento, nenhuma equipa de urgência dos hospitais da Grande Lisboa consegue obedecer aos números mínimos.Por exemplo, em Santa Maria, a urgência médica está a ser assegurada por uma equipa de sete elementos, quando o mínimo deveriam ser 12, e são maioritariamente internos. Mais: no Hospital Garcia de Orta, em Almada, a urgência pediátrica vai fechar todas as noites. E no Hospital Fernando da Fonseca, na Amadora, não há o número necessário de anestesistas.