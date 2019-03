O rasto do telefone do filho menor de António Joaquim , preso preventivamente por coautoria no homicídio de Luís Grilo , conta uma história diferente da do pai. Afinal, no fim de semana de 15 de julho, data em que a PJ diz que o triatleta foi assassinado, o funcionário judicial não estava com os filhos. As antenas celulares do aparelho do menino revelam que estava em casa da mãe. Fez várias chamadas e acionou sempre a antena da sua residência.O desfazer deste álibi, associado aos relatórios balísticos, são suficientes para o Tribunal da Relação de Lisboa falar em indícios fortes da autoria do homicídio. Dizem os juízes desembargadores que António Joaquim apresentou uma versão falsa. Disse que, no fim de semana que se presume que Luís Grilo morreu, estava em casa com os filhos.Saiba tudo sobre o tema na edição deste sábado do Correio da Manhã