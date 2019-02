Os pais da viúva do triatleta revelaram o passado da filha e do genro. "Fizemos tudo para os ajudar, mas falhámos. Choro todos os dias pelo Luís", disse Maria Antónia, a mãe de Rosa Grilo.

Os pais de Rosa Grilo revelaram o passado da filha e do genro, o triatleta assassinado com um tiro na cabeça, numa história de consumo de heroína e violência. "Fizemos tudo para os ajudar, mas falhámos. Choro todos os dias pelo Luís", disse ao Correio da Manhã Maria Antónia, a mãe da viúva de Luís Grilo.



"Só queremos falar da nossa filha. A nossa Rosa que viveu anos muito complicados", contou Américo Pina.



