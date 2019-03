Registos de vídeo, captados um dia depois de o corpo de Luís Grilo ter aparecido, mostram ida de casal a festival de música.

A Polícia Judiciária teve acesso a imagens de Rosa Grilo e António Joaquim após sairem de um concerto em Vilar de Mouros, no distrito de Viana de Castelo. Os registos de vídeo foram captados numa bomba de gasolina a 24 de agosto, um dia depois de o corpo de Luís Grilo ter aparecido.



Nesta altura, Rosa Grilo ainda não sabia que o corpo do marido tinha sido encontrado.



