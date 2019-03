Em nova carta, a mulher do triatleta Luís Grilo diz que não matou o marido e garante que não superou a sua morte. "Continuo a não conseguir ultrapassar, ele sempre fez parte da minha vida."

A viúva Rosa não assume o crime. Diz que não matou o marido e garante mesmo que não superou a morte. "Continuo a não conseguir ultrapassar, ele sempre fez parte da minha vida", escreveu ao Correio da Manhã, numa carta longa na qual falou da relação que mantinha com o marido, o triatleta Luís Grilo.



"A forma como morreu não me deixa acreditar que não o voltarei a ver. Eu sempre cuidei dele, sempre fui uma esposa dedicada e continuarei a sê-lo mesmo quando reencontrei o António", continua.



Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.