Irmã do triatleta afirma estar disposta a abdicar da fortuna por ser "dinheiro sujo". No entanto, continua a pagar as mensalidades dos seguros.

Júlia, irmã do triatleta Luís Grilo, quer ficar com o filho do casal, tendo pedido a custódia provisória da criança de 13 anos. Os avós do menor acusam-na de ganância e garantem que quer ficar com tudo o que é do neto.



A mulher diz que é mentira mas continua a pagar as mensalidades dos seguros. Caso Rosa Grilo venha a ser condenada, 400 mil euros em prémios reverterão para Renato.



