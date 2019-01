A antiga ministra da Justiça assegurou que apoiará Luís Montenegro numa eventual disputa eleitoral antecipada nos sociais-democratas.

A antiga ministra da Justiça Paula Teixeira da Cruz comparou esta sexta-feira a situação da atual direção do PSD a "um carro a ir contra uma parede", e assegurou que apoiará Luís Montenegro numa eventual disputa eleitoral antecipada.



Em declarações aos jornalistas, a deputada social-democrata considerou "perfeitamente normal" que um militante que discorde do rumo da direção se possa apresentar como alternativa.



"Estes processos devem ser encarados com total normalidade tanto mais que estão estatutariamente previstos, não se pode falar num processo anómalo", disse.



Questionada se entende que a mudança de liderança no PSD é urgente, Teixeira da Cruz respondeu: "Quando vemos um carro ir contra uma parede, é melhor pôr o pé no travão do que ter de o consertar, se ele ainda tiver conserto".



À pergunta se Luís Montenegro, que hoje fará uma conferência de imprensa para se anunciar como alternativa a Rui Rio, será o melhor 'condutor' do partido, Texeira da Cruz respondeu afirmativamente.



"Só posso falar por mim, e se me perguntam se apoiarei o dr. Luís Montenegro, com certeza que sim", afirmou.