Marcelo Rebelo de Sousa vai reunir-se com os sindicatos dos taxistas, que reclamam contra a chamada "Lei Uber".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai reunir-se com os taxistas na próxima segunda-feira, confirmou fonte da Federação Portuguesa do Táxi à SÁBADO.



Na quarta-feira, o primeiro dia de paralisação, os sindicatos reuniram-se com os partidos de forma a tentar que a lei que regulamenta as plataformas electrónicas de transporte fosse enviada para o Tribunal Constitucional. Os taxistas, que esta quinta-feira continuam o protesto, garantem não terminar a manifestação enquanto não tiverem uma garantia de que a lei será levada ao Constitucional. "Não saímos daqui, vamos ficar aqui até que alguém diga algo em concreto", disse à SÁBADO no final do dia de quarta-feira o presidente da Federação Portuguesa do Táxi, Carlos Ramos.



Para que a lei seja enviada para o Constitucional são necessárias 23 assinaturas de deputados. Após as reuniões realizadas durante o dia, PS, CDS-PP e PSD afirmam não pedir ao TC a fiscalização da lei, enquanto o BE e os Verdes se mostraram disponíveis para enviar a lei para o Constitucional. O PCP vai propor revogação.