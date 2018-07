Motorista da Uber agredido por vários taxistas em Lagos

A carregar o vídeo ...

Um motorista da Uber foi agredido a pontapé, em Lagos, alegadamente por um grupo de taxistas.A agressão aconteceu no sábado à tarde, por volta das 18h30, junto à estação de comboios da cidade algarvia, quando o motorista apanhava um grupo de clientes.Segundo oapurou junto da PSP, a vítima terá sido ameaçada por 4 ou 5 pessoas e agredida a pontapé. O momento foi filmado por uma testemnha com o telemóvel. Nas imagens só se vê um agressor, mas há registo de ter havido mais gente envolvida.sabe que outros motoristas da plataforma Uber já foram também ameaçados nos últimos dias no Algarve.