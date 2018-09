Com os táxis em greve há sete dias, serviços como a Cabify, a Taxify e a Uber registaram um maior pedido de serviços e viagens. Os preços das tarifas também sofreram aumentos com a procura.

A greve dos taxistas, parados nos principais pontos de Lisboa, Porto e Faro, contra a entrada em vigor da lei TVDE (Transporte em Veículo Descaracterizado a partir de plataforma Electrónica) em Novembro, tem produzido resultados positivos para a concorrência: com os táxis parados, muitos clientes têm recorrido às outras plataformas de transportes, como a Cabify, a Taxify e a Uber, que nos últimos dias tiveram um incremento no número de pedidos e viagens, avança o i.

A garantia foi dada ao jornal pelas empresas que actuam no mercado nacional, com excepção da Uber que não quis revelar estes dados. "Nestes últimos dias a Cabify registou um aumento de pedidos e de viagem, registando, claro, picos de procura nas horas de maior fluxo nas cidades, particularmente em Lisboa", referiu fonte da empresa à publicação. "Acreditamos que este é um claro sinal da importância da complementaridade no sector da mobilidade e um reflexo do papel importantíssimo dos transportes públicos no espaço urbano."

A realidade descrita pela empresa de transporte destes últimos dias é partilhada pela Taxify, que afirma que o "serviço está a decorrer com normalidade" e que houve "uma subida de 5% nos números de pedidos na Taxify durante estes últimos dias, em comparação com a semana anterior".

A Uber não se quis pronunciar sobre o assunto, mas o jornal defende que não só houve mais pedidos efectuados, como um aumento de novos clientes que nunca tinham usado o serviço antes. Sobre o direito à greve dos taxistas, fonte da empresa garante que a Uber respeita o direito de manifestação pacífica e lembra que a TVDE foi aprovada por cerca de 80% dos deputados e promulgada pelo Presidente da República. "[Esta] traz estabilidade e segurança jurídica aos mais de seis mil motoristas e aos milhares de utilizadores que todos os dias utilizam a Uber para viajar nas cidades portuguesas", afirmou.

A par disto, o i refere ainda que as plataformas recorreram a tarifas dinâmicas para beneficiar do aumento do negócio: taxas que variam consoante a procura de serviços, o que significa que nos últimos dias os preços destes transportes subiram.