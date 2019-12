O principal suspeito do roubo de material militar de Tancos, João Paulino, e mais sete suspeitos vão ser libertados a 28 de Janeiro. É nesta data, segundo fonte ligada ao processo, que expira o prazo máximo de prisão preventiva sem uma decisão instrutora. Segundo o calendário já definido pelo juiz Carlos Alexandre, a fase de instrução começará a 8 de janeiro e vai durar, pelo menos, até 13 de fevereiro, estando previstas 30 inquirições.

Além de João Paulino, estão nesta situação Filipe Sousa, António Laranjinha, João Pais, Fernando Santos, Pedro Marques, Gabriel Moreira e Hugo Santos. Foi precisamente para evitar a libertação dos suspeitos que o Ministério Público avançou com o despacho de acusação a 25 de setembro, três dias antes do prazo máximo de prisão preventiva sem que houvesse acusação.

De acordo com a lei, o prazo de prisão preventiva, nos processos declarados de especial complexidade, como foi o caso de Tantos, é de um ano sem acusação, e de um ano e quatro meses sem uma decisão instrutória. No despacho de abertura de instrução, o juiz Carlos Alexandre agendou 30 inquirições, que começam com os arguidos Válter Abreu e Jaime Martins Oliveira, ambos acusados pelo furto das armas, terminando a 13 de fevereiro com o interrogatório do arguido Gabriel Matos Moreira, também acusado pelo mesmo crime e que se encontra em prisão preventiva. A instrução é uma fase facultativa do processo de recolha de prova que pode ser requerida pelos arguidos para contestar a acusação, sendo dirigida por um juiz, ao contrário da fase de inquérito que é dirigida pelo Ministério Público.

O processo de Tancos tem 23 acusados, incluindo o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes, o diretor nacional da Polícia Judiciária Militar (PJM) Luís Vieira, o ex-porta-voz da PJM Vasco Brazão e o ex-fuzileiro João Paulino, os quais respondem por um conjunto de crimes que vão desde terrorismo, associação criminosa, denegação de justiça e prevaricação até falsificação de documentos, tráfico de influência, abuso de poder, recetação e detenção de arma proibida. Perto do final da fase de inquérito, os procuradores do Ministério Público Vítor Magalhães, Cláudia Porto e João Valente quiseram ouvir como testemunhas o primeiro-ministro, António Costa, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Porém, como a SÁBADO revelou, foram impedido pelo director do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), Albano Pinto.



Entretanto, Azeredo Lopes indicou António Costa como sua testemunha no requerimento de abertura de instrução. O juiz Carlos Alexandre aceitou, mas só admite o testemunho presencial do primeiro-ministro, rejeitando o depoimento por escrito.



Para a acusação do Ministério Público, João Paulino foi o líder do grupo que, a 27 de junho de 2017, entrou tranquilamente na zona militar dos paióis de Tancos, roubando vário material militar. Quatro meses mais tarde, algum desse material viria a aparecer num descampado, na Chamusca. Uma investigação da Polícia Judiciária viria a concluir que este "achamento" foi encenado pela Polícia Judiciária Militar que, juntamente com elementos da GNR de Loulé, terão chegado a um acordo com João Paulino para a entrega das armas.