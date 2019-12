Para evitar a ação do juiz de instrução Ivo Rosa no caso das armas furtadas em Tancos, considerada um obstáculo pela Polícia Judiciária (PJ) e pelo Ministério Público (MP), a Unidade Nacional de Combate ao Terrorismo da PJ, liderada então pelo atual diretor da Judiciária, Luís Neves, e o Departamento Central de Investigação e Ação Penal montaram e mantiveram ativa uma polémica "operação encoberta preventiva" que, durante mais de um ano, visou o principal suspeito de ser o mandante do assalto aos paióis de Tancos – João Paulino.

Contudo, o subterfúgio para justificar esta operação foi, não a questão das armas, mas as suspeitas de tráfico de droga associadas a Paulino, tendo sido usado o regime legal sobre as ações encobertas preventivas, previsto na lei desde 2001. Resultado: a operação-sombra da PJ e do MP terá decorrido de forma paralela (e durante mais de um ano, até outubro de 2018) fora do âmbito dos dois inquéritos formais abertos (o do furto e o da entrega das armas) e fora do controlo dos juízes Ivo Rosa e João Bártolo.