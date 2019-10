ePaper ou encontre-o nas bancas a 03 de outubro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 03 de outubro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

"Devem os magistrados abster-se de ouvir Suas Exas. os Srs. Presidente da República e Primeiro-Ministro e formular as perguntas acima referidas". Foi desta forma que Albano Pinto, director do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) terminou o despacho que proibiu os procuradores do caso de Tancos de ouvirem como testemunhas Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. O despacho, por decisão de todos, ficou de fora do processoAo contrário do que a Procuradoria-geral da República divulgou esta terça-feira , a decisão de Albano Pinto foi tudo menos pacífica no DCIAP. Aliás, o próprio director escreveu, num longo despacho revelado pela SÁBADO, que "uma das funções da hierarquia" é "assumir, por escrito, as divergências", quando os magistrados subordinados "defendam e persistam em outros entendimentos".Nesta embrulhada, a Polícia Judiciária também não sai muito bem na fotografia: em finais de junho deste ano, a PJ elaborou um extenso relatório para o Ministério Público, indicando nomes de novos suspeitos, deixando sempre de fora Azeredo Lopes.