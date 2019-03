Sem nunca acusar diretamente a PJM pelas fugas de informação, o diretor da PJ afirmou que a sucessão de notícias sobre a investigação "matou" o "efeito surpresa" das investigações, que "ficou irremediavelmente perdido".



"Foi absolutamente catastrófico", disse, referindo que "a comunicação social fez o seu trabalho", deu notícias.



Mas, acrescentou, a "investigação foi destruída e esventrada".



O diretor da PJ falou nestes casos após recordar reuniões em que era discutida a estratégia e, depois, "tudo o que era dito aparecia replicado na comunicação social".



Luís Neves confirmou que agentes da Judiciária foram barrados à entrada da base de Santa Margarida, após o "achamento" de parte do material roubado em junho de 2017, recuperado quatro meses depois na Chamusca, mas acrescentou que não tinha havido, no passado, indícios de problemas.



Quanto à recuperação do material roubado, em 18 de outubro de 2017, Luís Neves confirmou a tese de encenação e apontou a incoerência de a PJ Militar ter mencionado um "telefonema anónimo" e de, no comunicado da Judiciária, ter escrito que o "achamento" se deveu a uma investigação.



Uma contradição que, disse, "adensou as suspeitas de que se tratava de uma encenação".



Luís Neves insistiu ainda que a ação da PJM, que levou à recuperação do material, "desrespeitava a ordem e o despacho de delegação de competências" da PGR na PJ.



Durante horas, nesse dia 18 de outubro, descreveu, agentes da PJ estiveram à porta de Santa Margarida, para onde foi levado o armamento, depois de os militares terem recolhido o material, na Chamusca, que não foi analisado pela PJ, por já estar "contaminado".



O furto do material militar, entre granadas, explosivos e munições, dos paióis de Tancos, foi noticiado em 29 de junho de 2017 e parte do equipamento foi recuperado quatro meses depois.



O caso ganhou importantes desenvolvimentos em 2018, tendo sido detidos, numa operação do Ministério Público e da Polícia Judiciária, sete militares da Polícia Judiciária Militar e da GNR, suspeitos de terem forjado a recuperação do material em conivência com o presumível autor do crime.



Este processo levou à demissão, ainda em 2018, do ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes, e do chefe do Estado-Maior do Exército, general Rovisco Duarte.



A comissão de inquérito para apurar as responsabilidades políticas no furto de material militar em Tancos, pedida pelo CDS-PP, vai decorrer até junho de 2019, depois de o parlamento prolongar os trabalhos por mais 90 dias.

