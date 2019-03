Incêndios: Bombeiros já controlaram 80% da área que mantém 397 operacionais em Azeméis

Depois de o fogo ter estado apenas com uma frente ativa durante a manhã e voltar a ter quatro frentes a arder devido aos reacendimentos durante a tarde, o coordenador das operações atribuiu a evolução positiva verificada no início da noite a dois grandes fatores: "O vento amainou totalmente e as temperaturas também desceram muito".



Fernando Maciel espera agora que "nas próximas duas horas se consiga o controlo total da situação" e que antes da madrugada "se possa ter tudo em rescaldo e em consolidação".



O incêndio tem consumido "uma área considerável" das freguesias de Pinheiro da Bemposta, Palmaz e Travanca, sendo que chegou a implicar a evacuação de "uma casa de lavoura" que o Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro disse estar "numa localização isolada" e destinar-se apenas a armazenamento de alfaias agrícolas.



Às 18h00 o fogo estava a ser combatido por 431 operacionais, 129 meios terrestres e três aeronaves e às 22:00 esse dispositivo diminuiu para 397 homens e 121 veículos.



O presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, Joaquim Jorge Ferreira, assumiu ao final da tarde que o trabalho dos bombeiros ia exigir "atenção redobrada" à orientação do vento durante a noite, para se anteciparem eventuais riscos para núcleos urbanos, mas às 21:50 Fernando Maciel punha esses receios de parte.



"A situação está muito mais tranquila agora. Durante a tarde ainda tínhamos quatro frentes ativas e o fogo estava a lavrar com muita intensidade, mas agora a velocidade do vento não tem comparação e o perímetro está quase todo controlado", concluiu o 2.º comandante dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis.

