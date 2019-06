As urgências de obstetrícia de quatro dos maiores hospitais de Lisboa vão estar encerradas durante o verão, fechando rotativamente uma de cada vez, devido à falta de especialistas. Mas o problema começa com a contratação de médicos especialistas, cuja autorização por parte do Governo chega a demorar um ano, de acordo com o jornal Público.

Há nove meses que o hospital de Santa Maria, em Lisboa, espera pela autorização da tutela para contratar sem termo um médico obstetra, cujo contrato à tarefa terminou em janeiro. Enquanto a luz verde não chega, os salários são pagos pela administração.





Há mesmo um Serviço Nacional de Saúde? Os tempos de espera não param de aumentar no Serviço Nacional de Saúde (SNS), os casos de corrupção também. Há falta de equipamentos e de profissionais, que têm reivindicado melhores condições greve após greve, que têm quebrado recordes.

As respostas do Governo demoram um ano ou até mais, em situações de contratações diretas ou de alterações nos vínculos contratuais que já prestam serviço nas unidades de saúde.

Só nos quatro centros hospitalares de Lisboa Norte, Lisboa Central, Lisboa Ocidental e Algarve e no hospital de Beja faltam pelo menos 241 médicos especialistas. Confrontados com a demora na resolução do vínculo profissional, os médicos acabam por ir para o privado ou mesmo para outro país.

Confrontado, o Ministério da Saúde garante que responde aos pedidos de recursos humanos com "a máxima celeridade".