Fonte da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste afirmou hoje à Lusa que a vítima "está livre de perigo" e é provável que tenha alta ainda hoje.De acordo com o comandante, a PSP foi alertada, pelas 22h30 de terça-feira, pela ULS do Nordeste para a entrada na urgência de uma mulher com um tiro na nuca.A mulher de 53 foi atingida na cabeça "com um disparo próximo de uma arma adaptada", como explicou o comandante.O comandante José Neto esclareceu ainda que "a vítima ajudou a perceber a situação" e o testemunho levou as autoridades ao marido, de 59 anos, que foi detido junto à residência.A situação terá decorrido dentro da casa onde o casal vivia e a PSP não esclareceu como é que a vítima chegou ao hospital.O comandante acrescentou que a mulher "está bem e está a recuperar deste acidente".Indicou ainda que "não existe histórico de violência doméstica " entre este casal."Estamos perante um facto de um marido que dá um tiro na cabeça da mulher, não há testemunhas", afirmou o comandante, acrescentando que o caso foi entregue à Polícia Judiciária.