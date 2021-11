Superficialidades Desenvoltas - Parte II

Nos seus textos, além de mostrar que sabe pouco ou nada do funcionamento das organizações, associações e movimentos antirracistas, Diogo Ramada Curto (DRC) encerra o antirracismo, exclusivamente, no espaço ideológico da esquerda político-partidária, esquecendo-se que a luta contra o racismo é (ou deveria ser) transversal não só a todos os partidos democráticos, como a toda a cidadania.



No fundo, DRC revela-se insensível à multiplicidade de esferas e de configurações, à diversidade de actores e de micro-poderes que constituem o campo da luta contra a estigmatização racial, e parece querer centrar a questão numa única dimensão — a matriz político-partidária —, o contrário justamente do que faz o filme de Miguel Dores, que assenta numa polifonia de vozes. O contrário, também, daquilo que tem sido o percurso do SOS Racismo, o qual tem procurado retirar a agenda antirracista do âmbito exclusivamente político-partidário (a bem da verdade, diga-se que o SOS Racismo evitou sempre tornar-se — e conseguiu-o — um apêndice do PSR e do BE).



A insensibilidade de DRC é visível, aliás, na ausência de qualquer referência ao papel dos músicos (de Rap, de Hip Hop e de Afro-Punk-Metal-Dub-Funaná) no documentário. A maioria dos quais nasceram ou foram socializados em Portugal e vivem em bairros das "margens" de Lisboa, mas quase todos eles descendentes de famílias originárias das ex-colónias africanas do ex-império português.