Superficialidades desenvoltas - Parte I

Alcindo "não se constrói como um close up em 17 jovens neonazis, mas como um grande plano sobre Portugal". Este foi o filme que Miguel Dores, seus colaboradores mais próximos (Filipe Casimiro, câmara, e Beatriz Carvalho, psicóloga do ISPA) e a produtora Maus da Fita realizaram. Diogo Ramada Curto (DRC), a avaliar pelos textos que escreveu no Contacto (5 e 8 de Novembro de 2021) viu outra coisa.

O documentário de Miguel Dores — Alcindo — não é apenas uma abordagem à noite em que Alcindo Monteiro foi assassinado por um grupo de skinheads. Procura também identificar as configurações racistas, anteriores e posteriores à madrugada de 10 para 11 de Junho de 1995, que subjazem à produção do discurso político (e não me refiro apenas, nem sobretudo, ao discurso dos políticos).



Tenta ainda perceber em que medida a politização do racismo e as respectivas formas de mobilização colectiva em Portugal reactivaram a memória social. Ao mesmo tempo, analisa o impacto que o caso de Alcindo Monteiro teve na juventude negra e faz um balanço do racismo como regularidade social desde a década de 1980.



Com esse objectivo, Miguel Dores reconhece justamente a voz dos negros na construção da sua própria história. Aprecia o lado das vítimas, olha para onde está o medo das pessoas alvo de racismo (as que vivem dentro da experiência de discriminação racial), muito menos para quem recorre à violência, ao crime e ao homicídio.