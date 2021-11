UM JOVEM NEGRO de 27 anos, sábado à noite, caminha sozinho numa rua deserta de Lisboa. De repente, perante os seus olhos, aparece-lhe um grupo de bestas perigosas. Adivinhando-lhes as intenções, roda sobre os calcanhares e tenta fugir, invertendo a marcha.



Cobardes, mas rápidos em movimentos, alguns elementos da matilha encurralam-no, agarram-no pelas costas, pregam-lhe uma rasteira.



No chão, enquanto tenta escapar dos braços que o seguram, sente uma forte pancada na cabeça. Calçados com botas de biqueira de aço, soqueiras nos quatro dedos da mão que se opõem ao polegar, e a labareda do ódio racista ardendo-lhes nos olhos, os torturadores descarregam pontapés e murros sobre o seu corpo franzino. Uma e outra vez. Pontapé após pontapé, murro após murro. Sem piedade.