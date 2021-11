Da “paz podre” ao stand-up de Ventura, o caos na “ratificação” do Chega

No primeiro dia do quarto congresso do Chega, ratificou-se os atos ilegais do Chega com desorganização e Ventura fez anedotas (de mau gosto) contra rivais políticos.

O arranque do congresso do Chega deste fim de semana, o quarto em dois anos e meio de existência, foi confuso. Para apelar à união interna, falou-se dos problemas de partidos de direita alheios — com uma dose de gozo e sugestões homofóbicas; para ratificar uma convocatória mal feita do segundo congresso, que culminou com o Tribunal Constitucional a ilegalizar todas as alterações estatutárias, o partido submeteu-se a votações com erros de acreditação e confusões; tudo isto numa "paz podre", como descreveria um dirigente do Chega à SÁBADO, deixada por uma oposição interna representada em minoria, sem as suas caras principais presentes, mas que se fez ouvir.

A contradição começou nos discursos inaugurais. Pouco antes de Ventura afirmar que o Chega não é como o PSD e CDS, afirmando que ambos estão "na iminência da destruição" e "de rastos" com duelos internos pela liderança, o presidente da mesa do congresso, Jorge Valsassina, fazia um apelo: o partido tem de "mostrar que está unido à volta do seu líder, André Ventura". Nem parece que o partido esteve em guerra até há bem pouco tempo – nos últimos dois congressos, em setembro de 2020 e em maio, Ventura viu listas que apoiava (uma à direção e outra à mesa do congresso) a não serem aprovadas à primeira, para não falar que em abril enviava mensagens internas a pedir aos "ratos" para abandonarem o Chega.

"Eu não falo grunhês"

Depois das intervenções políticas, houve jantar. Como grande parte dos delegados recebeu senhas de rodízio para gastar no restaurante vizinho Forno da Mimi, essa foi a escolha da maioria. O reinício dos trabalhos, que sofreu quase uma hora de atraso, foi um dos momentos mais importantes: ratificar os atos oficiais do partido e tornar os atos políticos do partido desde o segundo congresso do Chega, em Évora, legais. Foi uma confusão: são 15 pontos votados com centenas de delegados de mão no ar – e alguns nem sabiam bem o que iam votar. Pelo menos três delegados não sabiam explicar à SÁBADO quais eram os pontos que já tinham sido votados, além de desconhecer onde isso estava publicitado. Dirigentes garantiram à SÁBADO que isso está explicitado no Portal Chega, um espaço reservado a militantes. Uma coisa é certa: o teor das ratificações não estava disponibilizado ao público e aos órgãos de comunicação social.