Sondagens à boca das urnas dão todas uma vitória folgada ao PS

Todas as sondagens às bocas das urnas são unânimes: PS é o vencedor destas eleições legislativas, com uma vitória folgada, mas não será fácil a maioria absoluta.







De acordo com a previsão da Intercampus, fica assim a distribuição de deputados:



PS - Entre 108 e 120

PSD - Entre 77 e 89

BE - Entre 4 e 10

CH - Entre 6 e 12

CDU - Entre 3 e 9

IL - Entre 6 e 12

PAN - Entre 0 e 4

CDS - Entre 0 e 3

Livre - Entre 0 e 2