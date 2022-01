Projeções estimam abstenção abaixo dos 50% e das eleições de 2019

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

As urnas para as eleições legislativas fecharam em Portugal Continental às 19h e projeções apontam para uma abstenção abaixo dos 51,43% registados no último ato eleitoral, em 2019.







Ramalho Eanes a votar - Eleições Legislativas 2022 Lusa

Até às 16h, as legislativas registaram uma afluência às urnas de 45,66%, confirmando uma adesão às urnas acima do que havia sido registado nas legislativas de 2019. Dados da

Comissão Nacional de Eleições mostram que esta é uma subida em relação aos 38,59% de afluência registada até às 16h nas últimas eleições, em 2019.





Até àquele momento, tinha votado quase 5 milhões de portugueses - mais 768 mil até à mesma hora em relação às últimas legislativas, quando foram registados pouco mais de 4 milhões de votantes até às quatro da tarde.

Esta é uma percentagem acima das presidencias de janeiro de 2021, em que a

afluência até à mesma hora foi de 35,44%. Nas autárquicas de outubro, a afluência às 16h era de 42,34%, ambas abaixo da afluência registada este domingo. É preciso recuar até a 2005 para encontrar uma afluência tão alta pelas 16h.

Nos dados de afluência às urnas até às 12h, 23,27% dos eleitores tinham votado, naquela que era a mais alta desde que se realiza este apuramento para eleições ao Parlamento, quase cinco pontos percentuais acima da afluência mais baixa registada até agora - de 18,83%, há três anos.

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Segundo a projeção da Intercampus para a CMTV, a abstenção deve situar-se entre os 47 e 50%, que seria inferior às últimas legislativas, mas a segunda maior de sempre neste tipo de eleições.A Pitagórica a faz uma projeção mais optismista para a TVI, prevendo uma abstenção entre os 40% e 44%, que se competiria com as abstenções registadas em 2015, 2011 e 2009 e ficaria bem abaixo da abstenção registada há três anos.A Católica tem a previsão mais pessimista, prevendo para a RTP uma abstenção que pode chegar aos 54%, acima da abstenção das legislativas de 2019. Já a SIC tem projetada uma abstenção de 45 a 49%, segundo dados do ISCTE, em linha entre as projeções de Pitagórica e Intercampus.