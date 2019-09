Rui Rio está a apanhar António Costa nas intenções de voto para as eleições legislativas de 6 de outubro. De acordo com a mais recente sondagem da Pitagórica para TSF/TVI/JN, o PS recuou mais de um ponto e meio, enquanto o PSD registou uma subida de 1,7 pontos percentuais nesta quarta-feira.Na primeira sondagem diária realizada, socialistas registavam 40,6% das intenções de voto, mas a vantagem tem vindo a espumar-se nos primeiros dias de campanha - 38,7% no domingo, 37,6% na segunda e 37,6% esta terça-feira. Do outro lado, sociais-democratas têm vindo a galgar terreno e apenas 7,5% separam os dois maiores partidos portugueses: no domingo, PSD contabilizou 26,6% das intenções de voto, e 26,8% esta segunda e terça-feira.

O Bloco de Esquerda mantém estável o seu terceiro lugar na corrida das legislativas, com 10,5% das intenções de voto, enquanto a CDU desce cerca de um ponto percentual para os 6,8%. Outra luta acesa tem sido a aproximação do PAN ao CDS: os centristas têm estado em queda de acordo com a sondagem e têm apenas 4,4% das intenções de voto; o PAN tem subido e já está nos 3,7%.



Nos partidos mais pequenos e sem assento parlamentar, Iniciativa Liberal e LIVRE ultrapassaram a fasquia do 1% e o partido Aliança, de Pedro Santana Lopes desceu e regista apenas 0,5% das intenções de voto.