PS derrapa nas sondagens e PSD está cada vez mais perto

O caso de Tancos chegou às sondagens para as eleições legislativas do próximo dia 6 de outubro e a mais recente projeção da Pitagórica para TSF/JN/TVI dá uma queda de 2,4 pontos percentuais ao PS, que cai assim para os 35,3% - o seu pior resultado em intenções de voto dos últimos meses.





Já o PSD conta com o seu melhor resultado em sondagens desde que se iniciou a campanha eleitoral, a 22 de setembro: 28,9%. O partido de Rui Rio subiu 1,2% e está a reduzir cada vez mais a diferença para os socialistas - a diferença de 6,4% é a mais pequena também desde o início da campanha.Além das duas maiores forças partidárias no país, destaque para a subida da CDU e a queda do Bloco de Esquerda. Os dois partidos estão cada vez mais perto um do outro, com o BE a cair quase um ponto (de 10% para 9,1%) e a coligação comunista a subir ponto e meio (de 6,3% para 7,8%).O CDS é outro partido a recuperar terreno face às tendências dos últimos dias, registando 4,5% das intenções de voto, contra 3,2% do PAN. Entre os partidos sem um assento parlamentar atual, aquele que recolhe mais intenções de voto é o LIVRE, com 1,5%, seguido da Iniciativa Liberal, com 1,3% e do CHEGA, com 1,1%.