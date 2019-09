Existem 35 concelhos de Portugal em que pelo menos uma em cada três crianças até aos três anos não consegue encontrar lugar numa creche ou ama. Distritos mais afetados, segundo o Jornal de Notícias, são os de Lisboa, Porto e Setúbal.

A abertura de novas vagas por instituições particulares de solidariedade social (IPSS), financiadas pelo Estado, ainda não avançou e a principal prejudicada é a região do Grande Porto, onde Amarante, Felgueiras, Gondomar, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel, Trofa, Valongo e Vila Nova de Gaia apresentam taxas de cobertura da rede de creches inferior a 33%.

Em Portugal, apenas os distritos de Guarda, Castelo Branco e Portalegre têm uma taxa de cobertura superior a 70%, devido à sua baixa natalidade.

Existem ainda 73 concelhos com taxa de ocupação entre os 33 e os 49%, o que quer dizer que 108 concelhos em Portugal têm creches com mais de metade das vagas preenchidas.

De acordo com dados do jornal, entre as 250 mil crianças com três anos ou menos em 2017, apenas cem mil estavam em creches. Três em cada quatro destas pertencem a IPSS e são financiadas pela Segurança Social, com o Estado a pagar uma quantia fixa por cada vaga acordada entre as duas partes.

Em julho, António Costa anunciou que iria ser lançado um concurso para que a Segurança Social financiasse sete mil novas vagas, em IPSS e "regiões metropolitanas".