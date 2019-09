para a

PS e PSD foram os grandes vencedores da mais recente sondagem realizada pela PitagóricaTVI, Jornal de Notícias e TSF. A duas semanas das eleições legislativas, o partido de Rui Rio foi o que mais subiu nas intenções de voto - de 23,3% para 26,6% - mas continua longe do partido de António Costa, que ultrapassou a barreira dos 40% - com 40,6% das intenções de voto.Com a subida nas sondagens de sociais-democratas e socialistas, foram os partidos pequenos que viram os seus números descer. Bloco de Esquerda foi o que registou a maior queda - de 10% no último estudo da Pitagórica para 8,8% neste -, com CDU e CDS também a descerem - têm agora 6,8% e 5,2% das intenções de voto, respetivamente. O outro partido com assento parlamentar, o PAN de André Silva, registou uma subida ligeira de 3,2% para 3,6%.O mesmo estudo da Pitagórica indica ainda que a maioria dos inquiridos rejeita a possibilidade de uma maioria absoluta (60%), com apenas 30% a desejarem-na.De todos os líderes partidários, Rui Rio foi quem aproveitou melhor os debates para construir uma opinião favorável nas pessoas. O presidente do PSD obteve um saldo positivo de 18%, com quase 30% dos inquiridos a considerarem que o líder social-democrata melhorou nas últimas semanas.Quanto a António Costa, os inquiridos deram um saldo negativo de 8,6%, com 16% a considerarem que o secretário-geral do PS piorou na sua prestação. Catarina Martins obteve um saldo positivo de 3,8%, Jerónimo de Sousa um saldo negativo de 2,4%, Assunção Cristas um saldo negativo de 5,9% e André Silva é o pior de todos os líderes partidários, com um saldo negativo de 20,3%.