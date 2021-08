Sondagem dá maioria absoluta a Medina em Lisboa

Autarca lisboeta tem vantagem de 24 pontos percentuais para o candidato do PSD. João Ferreira, da CDU, é terceiro, com 9% das intenções de voto.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, parece lançado para um novo mandato e o seu principal adversário nas eleições autárquicas de setembro, Carlos Moedas, está cada vez mais longe de o alcançar.



Os cartazes dos dois candidatos à presidência da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas e Fernando Medina lado a lado onde se vê que são particamente iguais Pedro Catarino

Uma sondagem realizada pela Aximage para TSF, DN e JN, aponta que Medina venceria com maioria absoluta as próximas eleições, conquistando 51% dos votos na capital, quase o dobro dos 27% de Moedas.

São assim 24 os pontos percentuais que separam os candidatos apoiados por PS e PSD, com João Ferreira, da CDU, a surgir em terceiro, com 9% das intenções de voto. Seguem-se Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda, com 4%, e os candidatos de Chega (Nuno Graciano), Iniciativa Liberal (Bruno Horta Soares) e PAN (Manuela Gonzaga), com 2%.