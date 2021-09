Carlos Moedas: 'Fernando Medina não assumiu erro político. E assumir, era demitir-se ele e não um técnico'

O primeiro debate entre os sete candidatos à Câmara de Lisboa começou com Carlos Moedas (PSD/CDS-PP) a atacar o atual autarca e candidato Fernando Medina (PS) sobre o caso da divulgação de dados pessoais de manifestantes russos em Lisboa. "Fernando Medina não assumiu esse erro político. E assumir era demitir-se ele e não um técnico. Isso não tem que ver com a proximidade das eleições, mas com o principio básico da UE da dignidade humana", disse o candidato social-democrata.



Fernando Medina respondeu negando ter-se escudado num técnico. "De forma alguma, tomámos a decisão que tínhamos de tomar. Tínhamos uma estrutura encarregue de implementar a lei de proteção de dados e a conclusão foi de que essa aplicação não estava bem feita. Mas não foi ninguém demitido, a pessoa continua a trabalhar na Câmara e a receber o seu salário, mas deixou de ter condições para implementar um protocolo."



Só depois desta abertura de debate é que os outros candidatos puderam falar. A começar pelo repetente João Ferreira da CDU, que defendeu ser responsabilidade dos dois vereadores comunistas o alargamento de programas como o do arrendamento acessível.