Sócrates já tira selfies na Ericeira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem concorrência. Já não é só o Presidente da República que tira selfies com o povo. O mesmo acontece com o ex-primeiro-ministro José Sócrates, na Ericeira, embora com menos frequência.

No passado dia 29 de setembro, Sócrates passeou pelo Largo de São Sebastião, parando no mer-cado A.ti.tudo. Na banca de discos da Crew do Caos, fez thumbs up para a câmara de Miguel Arsénio, um dos vendedores.

A fotografia foi parar às redes sociais de Arsénio: "Banca de discos em S. Sebastião, Ericeira, aprovada com um ‘porreiro, pá’. Venham comprar antes que este cliente leve o gangsta raptodo!!" Sócrates será ouvido a 28 de outubro no âmbito da Operação Marquês. Está acusado de 31 crimes.