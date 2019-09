No dia 18 de setembro de 2019, o almoço de José Sócrates terá começado com um agressivo murro na mesa de madeira do restaurante Casa Portuguesa, onde é cliente habitual. "Quero que desliguem a música!", terá exigido aos empregados, aos berros. O antigo primeiro-ministro comia sozinho, fazendo-se acompanhar apenas por um livro e pelo prato de lagartinhos de porco preto que pedira. "Explicámos que o restaurante é pequeno e que temos ordens da gerência para manter um pouco do som ambiente por causa do barulho que vem da cozinha", descreveu uma funcionária à SÁBADO, que preferiu não ser identificada. O ex-governante insistiu e as empregadas cederam, "com medo" de mais reações.

José Sócrates não tem conseguido escapar de episódios tensos desde que se refugiou, no verão de 2018, com a namorada Lígia Correia num apartamento na Ericeira em nome do primo, José Paulo Pinto de Sousa, suspeito de atuar como seu testa de ferro na Operação Marquês. Localizado na Urbanização Belo Horizonte, uma zona nobre da Ericeira, o apartamento tem "vestíbulo, quatro quartos, sala comum, cozinha, três casa de banho, sauna, com área de 279,45 m2, cinco varandas", lê-se no processo de licenciamento do prédio, consultado pela SÁBADO na Câmara Municipal de Mafra. Os moradores têm ainda acesso a uma arrecadação e uma garagem na cave. Só a sala tem 99,10 m2.