Ex-governante confirma que fez favor a Sócrates

O ex-secretário de Estado do Tesouro, Carlos Costa Pina, confirmou ao juiz Ivo Rosa que, no final de agosto de 2014, fez um contacto telefónico com o gabinete do então vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, a pedido de José Sócrates.O telefonema de Costa Pina, que integrou os governos de Sócrates de 2005 a 2011, permitiu que o antigo primeiro-ministro marcasse uma reunião com Manuel Vicente em Nova Iorque.

