Sócrates goza 22 semanas de férias pagas pelo amigo Carlos Santos Silva

Metade das 14 férias de luxo foi paga por Santos Silva no período em que Sócrates era primeiro-ministro. As férias mais caras foram mesmo as primeiras: uma viagem a Menorca, nas ilhas Baleares, em Espanha, entre 1 e 15 de agosto de 2008, custou 51 766 euros.