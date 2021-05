Novo livro de Sócrates vendeu pouco mais de 750 exemplares

Longe vão os tempos em que as vendas literárias do ex PM eram alavancadas pelo amigo Carlos Santos Silva. Editora do ensaio/memórias de Sócrates diz à SÁBADO quanto foram as vendas

Segundo se lê na Operação Marquês, passou muito tempo desde que isto se passava na vida literária de José Sócrates: "No período compreendido entre 19-10-2013 a 11-6-2014 o arguido Carlos Santos Silva despendeu o montante de 113.981,60€ na compra de exemplares do livro A confiança do mundo da autoria do arguido José Sócrates".



Ou isto: "Questionado [João Perna, empregado de José Sócrates] se andou nas livrarias a comprar livros, diz que sim, e admite que possam ter sido uns 50 a pedido de José Sócrates, mas gradualmente."



Ou ainda: "Sobre se André Figueiredo estava envolvido no esforço de aquisição de exemplares do livro editado por José Sócrates referiu [Inês do Rosário, mulher de Carlos Santos Silva] que acha que estava, mas que da sua parte nunca lhe entregou quantias em dinheiro. (...) Relativamente à aquisição dos livros do arguido José Sócrates, [Inês do Rosário] referiu que comprou livros, mas que não sabe a quantidade exata e que não tem ideia de ter saído 10 mil euros da sua conta para comprar livros. Confirmou que da sua conta terão saído apenas 2.700 euros e que o resto foi pago em numerário. Referiu que comprou mais de cem livros e que e com o Gonçalo também comprou. Refere que os dava a Carlos e que talvez ele os oferecesse, diz que não sabe."