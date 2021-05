Apenas em 15 concelhos houve mais nascimentos do que óbitos em 2020

Portugal perdeu perto de 40 mil pessoas em 2020 só pela diferença entre nascimentos e óbitos no ano passado, um valor bem superior ao registado no ano anterior devido ao impacto da pandemia. Veja como evoluíram os nascimentos, óbitos e saldo natural em todos os concelhos do país.