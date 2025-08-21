Sábado – Pense por si

Sobe para 7 o número de mortes provocadas pelo incêndio no lar de Mirandela

Lusa 11:24
Um curto-circuito num colchão anti-escaras, elétrico, terá sido o causador do incêndio.

Uma utente do lar da Misericórdia de Mirandela que estava internada, devido ao , acabou por morrer, hoje, no hospital, aumentando para sete o número de vítimas.

A informação foi avançada pelo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, Adérito Gomes, à agência Lusa.

A idosa foi internada nos cuidados intensivos do hospital de Bragança, no sábado, em estado grave, devido à inalação de fumo. Dias depois saiu dos cuidados intensivos, mas continuava internada na unidade hospitalar. Acabou por morrer esta noite.

Esta é assim a sétima morte que resultou do incêndio, no sábado, no lar Bom Samaritano, da Misericórdia de Mirandela. Seis morreram nesse dia, três carbonizados e outros três por inalação de fumo.

Há ainda dois utentes internados, no hospital de Mirandela, por inalação de fumo. No total ficaram feridas 25 pessoas.

Um curto-circuito num colchão anti-escaras, elétrico, terá sido o causador do incêndio. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária e o Instituto da Segurança Social (ISS) confirmou ter aberto um processo de averiguação.

