Seis mortos em incêndio em lar de idosos em Mirandela

Um incêndio no lar de idosos Bom Samaritano, em Mirandela, provocou seis vítimas mortais. Ao que o CM apurou junto dos elementos da Proteção Civil, para o local estão a ser encaminhados os meios de socorro e de apoio nas operações, não sendo ainda conhecidas as causas do incidente. Há ainda 25 feridos a registar, cinco em estado grave.



Incêndio em lar de Mirandela faz seis mortos

Os cerca de 90 utentes do lar estão a ser encaminhados para outras unidades da Santa Casa da Misericórdia e para o Pavilhão Inatel.

Segundo o provedor da instituição, Adérito Gomes, o incêndio terá começado num "colchão anti-escaras", dispostivo utilizado prevenir a formação de úlceras por pressão em pessoas com mobilidade reduzida, num quarto com três utentes, que acabaram por morrer. Outros três, devido à inalação de fumo e a problemas respiratórios, também não conseguiram resistir.

O incêndio esteve confinado apenas ao quarto onde deflagrou, mas todo o edifício ficou cheio de fumo.

No local está ainda uma equipa do departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária.