Só há dois concelhos em Lisboa e Vale do Tejo onde a Covid-19 ainda não chegou

A região de Lisboa e Vale do Tejo já acumula mais de 24 mil casos de Covid-19 mas, entre os 50 concelhos que a compõem, existem dois que têm menos de três casos: Constância e Ferreira do Zêzere, duas vilas do distrito de Santarém, têm quatro e oito mil habitantes, respetivamente, e não surgem na lista de concelhos que consta do boletim – o que significa que registam dois ou menos casos do novo coronavírus. Por motivos de confidencialidade, a DGS não divulga quantos casos têm concelhos com menos de três infetados.

São 308 os concelhos em Portugal e, destes, 55 registam dois, um ou nenhum caso de Covid-19. Dos concelhos com menos de três infetados, o único com mais de 15 mil habitantes é Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel. O menos populoso localiza-se também nos Açores: é a ilha do Corvo, com cerca de 400 habitantes. A grande parte destes concelhos situa-se no interior do país.

Destes 55, a região do Alentejo é o que concentra mais concelhos com dois ou menos casos: 22 – Alandroal, Alter do Chão, Alvito, Arraiolos, Arronches, Avis, Barrancos, Borba, Campo Maior, Castelo de Vide, Castro Verde, Fronteira, Gavião, Marvão, Mértola, Monforte, Mora, Nisa, Ourique, Sousel, Vidigueira e Vila Viçosa.

A zona Centro, também no interior do país, também tem ainda 12 concelhos que não aparecem na lista da DGS: Aguiar da Beira, Belmonte, Castanheira de Pera, Estremoz, Figueira de Castelo Rodrigo, Mêda, Pampilhosa da Serra, Penalva de Castelo, Penedono, Vila de Rei, Vila Nova de Paiva e Vila Velha de Rodão.

Nas ilhas existem também 12 concelhos com menos de três casos de Covid-19: Corvo, Lagoa, Lajes de Flores, Lajes do Pico, Ribeira Grande, Santa Cruz das Flores, Vila do Porto e Vila Franca do Campo nos Açores; e Porto Moniz, Ribeira Brava, São Vicente e Santana na Madeira.

Existem ainda seis concelhos do Norte que não constam da lista no boletim: Boticas, Mesão Frio, Mondim de Basto, Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira e Tarouca.

Além dos dois concelhos com dois ou menos casos do novo coronavírus em Lisboa e Vale do Tejo, entre 50 que compõem a região, está também um único do Algarve: Alcoutim, com cerca de 2.200 habitantes.



Veja aqui quais são os concelhos mais afetados pela Covid-19 até à última semana.





Capitais de distrito do interior e ilhas não foram afetadas pela Covid-19

Nas ilhas e interior do país estão também os concelhos com menor percentagem de infetados: existem três concelhos que têm apenas 0,01% da população infetada: Machico, na Madeira, tem 3 casos de covid-19; Covilhã, na região Centro, tem 7 infetados, enquanto Angra do Heroísmo, nos Açores, tem 5 infetados. Santa Cruz, também nos Açores, tem apenas 8 infetados e 0,02% da população infetada.

Entre capitais de distrito, Ponta Delgada e Funchal destacam-se como os concelhos com menos casos confirmados até ao momento. A capital da Madeira tem 31 casos – o que se traduz em apenas 0,03% da população infetada -, enquanto Ponta Delgada apresenta 19 casos. Portalegre, com 8 casos, é a terceira capital de distrito menos infetada: apenas 0,04% da população com o novo coronavírus. Beja, com 22 casos, e Castelo Branco, com 32 infetados, seguem-se.

Entre os concelhos com mais de 100 casos de Covid-19, Leiria é aquele que tem menor percentagem de infetados: são 139 os casos confirmados até ao momento, mas tal traduz-se em apenas 0,11% da população, que são cerca de 125 mil pessoas.