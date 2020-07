Covid-19. Lisboa e Vale do Tejo já tem mais de metade dos infetados de Portugal

A região de Lisboa e Vale do Tejo já confirmou mais de metade de todos os infetados por Covid-19 do país. Nas últimas 24 horas, a zona que engloba a Área Metropolitana de Lisboa registou 101 casos do novo coronavírus, cerca de 79,5% todo o país. No total já foram confirmados mais de 24 mil casos – cerca de 50,04% de todo o país.



Relacionado Covid-19: há mais 127 casos e seis mortos Só há dois concelhos em Lisboa e Vale do Tejo onde a Covid-19 ainda não chegou

Depois de dois meses de março e abril em que a pandemia se concentrou no Norte e Centro do país, Lisboa e Vale do Tejo começou a registar um maior número de surtos e desde o dia 10 de maio que concentra mais de metade dos casos por dia de todo o país.

Nessa altura e no mês de junho chegou mesmo a concentrar mais de 90% de todos os infetados de Portugal. E mesmo em julho nunca chegou a ter menos de 61% dos infetados num dia.

Veja como evoluiu a pandemia em Lisboa e Vale do Tejo, em comparação com o resto do país, desde o início do mês de maio.

Ao mesmo tempo, e com o aumento de mortes por Covid-19 registadas em Lisboa e Vale do Tejo nos últimos dias, o Norte deixou de registar a maioria das mortes causadas pelo novo coronavírus no país a 9 de julho. Nas últimas 24 horas foram registadas seis mortes e, das 15 mortes registadas nos últimos quatro dias, todas elas foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo.

Desde o último mês que tem sido habitual que Lisboa e Vale do Tejo registe a totalidade das mortes por Covid-19 do país. Tal nunca tinha acontecido desde o início de maio e até 14 de junho, mas já aconteceu 18 vezes no último mês.