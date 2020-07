"médicos, serviços de saúde pública, laboratórios, autoridades de saúde e outras entidades dos sectores público, privado e social", de acordo com informação no site oficial. Porém, o boletim indica que nos números não surgem as notificações laboratoriais.



A informação relativa aos concelhos passará a ser atualizada semanalmente, à segunda-feira, "na pendência de desenvolvimentos nos sistemas de informação".



A Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgou o mais recente boletim epidemiológico sobre a situação da pandemia de Covid-19 em Portugal e voltou a atualizar os casos por concelho. Segundo os dados oficiais, o concelho com maior número de casos é o de Lisboa, com 4.084 infetados contabilizados.Segue-se Sintra, com 3.219 casos, e Loures, em terceiro lugar com 2.088.O concelho da Amadora surge em quarto lugar, com 1.989 casos e em quinto lugar, está Vila Nova de Gaia.No concelho do Porto, registam-se 1.427 casos.A DGS indica no boletim que a informação relativa aos concellhos foi retirada do sistema SINAVE - Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, onde são registados os dados de

Portugal regista hoje mais seis mortes e 233 novos casos de infeção por covid-19 em relação a segunda-feira, 143 dos quais na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim, desde o início da pandemia até hoje registam-se 47.051 casos de infeção confirmados e 1.668 mortes.



Com Lusa