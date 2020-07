Saiba quais são os concelhos mais infetados pela Covid-19 em Portugal

Os cinco concelhos com mais casos de Covid-19 na Área Metropolitana de Lisboa já estão no top-7 de municípios com mais infetados do país e estão também entre os 10 concelhos que têm maior percentagem da população infetada com o novo coronavírus. Com a atualização dos dados dos concelhos, nesta segunda-feira, Lisboa e Vale do Tejo passou a ter os quatro concelhos com mais casos do país – Lisboa, Sintra, Loures e Amadora – e a maioria do top-10 de concelhos com mais infetados – juntam-se aos anteriores Odivelas e Cascais. No entanto, o município mais afetado pela Covid-19 no país é Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora.

Dos 50 concelhos com mais casos de Covid-19 em Portugal, mais de metade (28) pertencem à região do Norte, enquanto a região de Lisboa e Vale do Tejo conta com 17, o Centro regista três – Ovar, Coimbra e Ílhavo – e o Alentejo apenas um: Reguengos de Monsaraz, com 155 casos do novo coronavírus.

Na lista não estão quaisquer concelhos de Algarve – cujo concelho com mais casos é Albufeira, com 127 -, os Açores – cujo município com mais infetados é Nordeste, com 32 – e a Madeira – cujo concelho com mais casos é Câmara de Lobos, com 41.

O concelho alentejano de Reguengos de Monsaraz foi afetado no final de junho por um surto num lar que se transportou para a comunidade. Esta quarta-feira foi registada a 17.ª vítima mortal no concelho. Até 24 de junho, todo o Alentejo tinha registado apenas dois óbitos causados pela Covid-19.

Nesta lista de concelhos com mais infetados em Portugal há algo que salta à vista: todos os concelhos com mais casos são também dos que têm mais população. Entre os 50 concelhos com mais infetados, apenas três não estão entre os 100 mais populosos do país: Reguengos de Monsaraz e Condeixa-a-Nova, que registaram surtos em lares que infetaram mais de uma centena de pessoas, e Vizela, no distrito de Braga, que confirmou 158 casos até ao momento e é o 102.º concelho com mais habitantes de Portugal – cerca de 24 mil pessoas.

Todos os 10 concelhos mais populosos do país estão entre os 12 municípios com mais casos registados, enquanto todos os 10 concelhos com mais casos registados estão entre os 14 municípios com mais população. E todos se situam nas periferias de Lisboa e Porto.

Veja como evoluíram os casos em concelhos ao longo da pandemia.

Reguengos é o concelho mais infetado por população, mas os 5 grandes de Lisboa já estão no top-10

Para diferenciar quem tem a maior percentagem da população infetada pela covid-19, ajustamos a população de cada concelho a 10 mil habitantes. Assim, o concelho com mais casos passa a ser Reguengos de Monsaraz, com 154 casos por habitante, seguindo-se Ovar, no distrito de Aveiro e que conheceu uma cerca sanitária em abril, com 129 casos por 10 mil habitantes. Em terceiro surge a Amadora, com 109 casos por 10 mil habitantes.

Com a atualização dos casos em concelhos, realizada esta segunda-feira pela DGS, os cinco concelhos mais infetados de Lisboa e Vale do Tejo passaram a integrar a lista dos 10 concelhos com maior percentagem de infetados na população. Loures tem 0,99% da população infetada, Odivelas regista 0,88%, Sintra 0,83% e Lisboa 0,81%.

Os restantes concelhos com maior percentagem da população infetada pela covid-19 são Condeixa-a-Nova, com 0,88%, Melgaço, com 0,82% e Valongo, com 0,80%. A média nacional é de 0,46%.

Entre os 50 concelhos mais afetados pela Covid-19, a diversidade geográfica é maior: são 25 os concelhos do Norte com mais casos por 10 mil habitantes, 14 em Lisboa e Vale do Tejo, oito na região Centro, dois no Alentejo – Reguengos e Moura – e um nos Açores: Nordeste, na Ilha de São Miguel, tem 32 casos confirmados: cerca de 0,66% da população.

Existem mais de 50 concelhos com menos de 3 casos de covid-19

Entre os mais de 300 concelhos de Portugal, existem mais 55 que registaram dois ou menos casos do novo coronavírus. Por motivos de confidencialidade, a DGS não divulga quantos casos têm concelhos com menos de três infetados.

Dos concelhos com menos de três infetados, o único com mais de 15 mil habitantes é Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel. O menos populoso localiza-se também nos Açores: é a ilha do Corvo, com cerca de 400 habitantes. A grande parte destes concelhos situa-se no interior do país.

Nas ilhas e interior do país estão também os concelhos com menor percentagem de infetados: existem quatro concelhos que têm apenas 0,01% da população infetada: Machico, na Madeira, tem 3 casos de covid-19; Covilhã, na região Centro, tem 7 infetados, enquanto Corvo e Santa Cruz, nos Açores, têm 5 e 6, respetivamente. Ponta Delgada, também nos Açores, tem apenas 13 infetados e 0,02% da população infetada.

Entre capitais de distrito, Ponta Delgada e Funchal destacam-se como os concelhos com menos casos confirmados até ao momento. A capital da Madeira tem 31 casos – o que se traduz em apenas 0,03% da população infetada. Portalegre, com 9 casos, é a terceira capital de distrito menos infetada: apenas 0,04% da população com o novo coronavírus. Beja, com 21 casos, e Castelo Branco, com 32 infetados, seguem-se.