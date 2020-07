Covid-19: há mais 127 casos e seis mortos

Portugal confirmou esta terça-feira mais 127 novos casos de covid-19. Nas últimas 24 horas foram registadas mais seis mortes causadas pelo SARS-CoV-2, subindo o total de óbitos para 1.697. No total, já 48.898 pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus e 33.769 recuperaram.Em relação ao dia anterior, foram dados como recuperados mais 222 doentes.Há mais uma pessoa nas Unidades de Cuidados Intensivos (são 62) no total.Os seis mortos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo que com 101 casos positivos nas últimas 24 horas tem 79,5% dos casos totais desta terça-feira.